Replicano il sito della banca e con le credenziali rubate prelevano dal conto corrente

Utilizzano un pagina web che replica il sito di una home banking. Hanno effettuato i prelievi con la cosiddetta modalità cardless, il servizio che permette di prelevare contante da casse veloci automatiche in Italia senza usare la carta bancomat, ma solo con lo smartphone.

Sono due palermitani le vittime che hanno avuto l’ammanco di alcune centinaia di euro dai loro conti. Dopo le denunce delle vittime, che hanno subito prelievi dal proprio conto corrente presso alcuni sportelli bancomat, gli agenti hanno individuato una pagina web di che replicava il sito di home banking di un noto istituto di credito, creata ad arte da truffatori per ottenere le credenziali di accesso dei correntisti e prendere danaro al bancomat.

Per ottenere le password per la frode, i malviventi si sono finti operatori della banca e hanno inoltrato un sms ai due correntisti contenente il link di un sito internet …









