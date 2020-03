Il Sindaco della città di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano, informa la cittadinanza che l’Enel ha comunicato, che in data 04/03/2020, procederà al distacco dell’alimentazione elettrica dei pozzi siti in C.da Staglio e C.da Airone.

Ne consegue che nelle ore pomeridiane del giorno 04/03/2020 ci sarà una mancanza di erogazione idrica nella zona periferica di Via Amm. Rizzo, Via Omero, Via Trapani, Via Lepanto e tutte le zone interessate da approvvigionamento nelle ore predette. Si prevede la normale erogazione di acqua già per il giorno successivo.

L'articolo Problemi al servizio idrico in alcune zone di Castelvetrano









