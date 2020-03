Paura del coronavirus: il Vinitaly rinviato a Giugno

Manca solo la comunicazione ufficiale.

Dopo l’annullamento di Pro Wein a Duesseldorf si ferma momentaneamente anche Vinitaly a causa del Coronavirus Covid-19. Per la fiera veronese si tratta però di un rinvio e non di un annullamento. Inaugurazione spostata dal 19 aprile al 14 giugno. La fiera del vino più importante del mondo si chiuderà il 17 giugno

La decisione sarebbe dovuta all’assenza dei buyer americani per il blocco nei movimenti dagli Stati Uniti a causa della psicosi Coronavirus.

Si attende in serata il comunicato ufficiale di VeronaFiere dopo le richieste delle associazioni dei produttori di vino. Il tutto dopo che l’organizzazione aveva tentato la via del coraggio confermando le date originarie.

Solo pochi giorni fa erano infatti state confermate le date del 19-22 aprile.









