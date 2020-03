Operazione anticorruzione, nuovo stop ai lavori di dragaggio del porto di Mazara? Arrestati Micali e Teresi

L’operazione anti corruzione della Squadra mobile di Messina denominata “Ottavo cerchio” la scorsa potrebbe avere gravi ripercussioni sui lavori tanto attesi per il dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo che -secondo la Giunta comunale Quinci- dovrebbero iniziare appena terminata l’area di bonifica della cosidetta “Colmata B”.

Infatti la scorsa notte sono state eseguite undici misure cautelari, tre in carcere e otto ai domiciliari, siglate dal gip Maria Militello su richiesta della Procura retta da Maurizio De Lucia.

Al centro della vicenda alcuni lavori pubblici a Messina e Mazara del Vallo, oltre ad alcune gare in complessi condominiali gestiti da A.Ri.sMe., l’Agenzia per il risanamento di Messina.

Gli arrestati sono: Antonino Bonaffini, 46 anni, Giuseppe Micali, 57, Marcello Tavilla, 48,Felice D’Agostino, 62, Pietro Ferrante, 53 anni, Cinzia Fiorentino, 52, Giovanni Fracalanza, 51, Giuseppe Frigione, 44,Giorgio Muscolino, 39, Angelo Parialò, 64, Giancarlo Teresi, 62. …









