Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri constatavano inoltre che sia la luce che l’acqua che alimentavano l’abitazione in loro uso giungevano tramite allaccio abusivo alla rete pubblica, per questo venivano denunciati in stato di libertà entrambi i coniugi.

L’articolo Nascondono in casa refurtiva, arrestato 34enne e denunciata la moglie sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









Leggi la notizia completa