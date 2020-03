Michelangelo Mascellaro, cos’è e cosa fa l’Associazione Italiana Food Blogger

Michelangelo Mascellaro delegato regionale per la Sicilia dell’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB). Oggi chi sono i food bloggers?

Il food blogger è una persona appassionata del mondo del food, non è solo chi cucina e posta la foto del piatto che ha realizzato.

La figura del food blogger è ben più estesa, è un appassionato che dedica ore del proprio tempo ad acquisire competenze nella cucina, nella scrittura di racconti legati al cibo, nella fotografia , perché oggi l’immagine conta molto nella comunicazione in ambito food. Inoltre queste interazioni avvengono sia on line attraverso i Social che off line attraverso incontri reali con persone che hanno la stessa passione.

Per sviluppare tale competenze acquista materie prime per creare e raccontare le proprie ricette; investe in attrezzature, studiandone le applicazioni. Dedica parecchio tempo a sperimentare su prodotti del territorio, viaggiando e raccontando in prima …









