Mazara, danneggiati i pannelli di San Vito nel centro storico

«Condanno fortemente l’atto vandalico commesso nel centro storico da ignoti criminali. Episodi come questo non si devono più verificare nella nostra città perché denotano ignoranza e totale assenza di senso civico. È una mancanza di rispetto verso tutti noi cittadini. Chi ama Mazara del Vallo la rispetta. All’artista va tutta la mia solidarietà».

Lo ha dichiarato il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia dell’atto vandalico commesso da ignoti che hanno danneggiato i pannelli raffiguranti San Vito, realizzati dall’artista Sabrina Russo nel centro storico di Mazara del Vallo.

TORNA IN FUNZIONE LA CHIATTATorna in funzione il servizio della Chiatta, per il collegamento tra le due sponde del fiume Mazaro. Il servizio era stato sospeso per consentire gli interventi di rimozione dei relitti presenti nel fiume.

Il servizio è in funzione tutti i giorni, dalle ore 7 alle ore 13 …









