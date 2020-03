L’avvocato Rizzo risponde: “La moglie ha sempre mal di testa? il marito ha diritto ad essere risarcito

La moglie ….ha sempre “mal di testa o altri malesseri?…rifiuta rapporti con il coniuge?…….addebito e risarcimento danni a favore del coniuge “rifiutato”

In capo ai coniugi sussiste un vero e proprio diritto-dovere per ciò che concerne i rapporti sessuali, equiparabile agli altri diritti e doveri discendenti dal contratto matrimoniale.

Pertanto, la mancanza di un’intesa sessuale “serena ed appagante”, come anche il mancato accordo tra i coniugi sui rapporti, sulla tipologia e sulla frequenza degli stessi, legittima, inficiando la comunione materiale e spirituale tra gli interessati, la domanda di separazione, in quanto, ove debitamente comprovato, costituisce elemento che prova la carenza di legami tra i coniugi e l’intollerabilità della convivenza (Cass. n. 8773/2012; n. 17056/2007),

potendo anche costituire causa di addebito, laddove sussista una “colpa” da parte di uno dei due coniugi che preclude …









