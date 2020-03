La querela di Tranchida ad Oddo. Ecco cosa è successo nell’udienza di oggi

Nuova udienza, questa mattina, del processo che vede imputato il segretario regionale del Psi, Nino Oddo, dopo la querela presentata contro di lui dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. La vicenda, però, ruota attorno ad un presunto accordo durante le Amministrative del 2007, tra l’allora candidato a sindaco di Erice e Cettina Montalto. Accordo sempre negato da Giacomo Tranchida.

Cettina Montalto, candidata al consiglio comunale della Vetta, sosteneva Ignazio Sanges, antagonista di Giacomo Tranchida, ma siccome era possibile il voto disgiunto, secondo la tesi di Oddo, la donna avrebbe fatto votare Tranchida in cambio di un assessorato. Il patto Tranchida-Montalto sarebbe stato sancito in una nota pizzeria. Oggi, udienza interlocutoria nel corso della quale il legale di Oddo ha chiesto, per accelerare i tempi processuali, la riunificazione dei procedimenti. Il giudice ha rimesso la decisione al presidente del tribunale che renderà nota la sua decisione entro il 15 maggio.

