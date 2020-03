In caso di emergenza c’è il Response time test all’aeroporto di Trapani

Si è svolta, per la prima volta in Europa, all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, l’esercitazione sul Response time test, che verifica il tempo di risposta ad una emergenza, mediante impiego del nuovo sistema di gestione integrato civile e militare HEELP. «Grazie a questo sistema, – spiega il direttore generale di Airgest, Michele Bufo – la torre di controllo, con un solo tocco sulla mappa aeroportuale, Grid map, in un touch display multifunzione, può disporre, senza errore e nel più breve tempo possibile, l’intervento dei mezzi antincendio dei Vigili del fuoco e del nucleo antincendio dell’Aeronautica militare, con assoluta precisione sul luogo indicato».

Come funziona il Response time test con il sistema civile e militare HEELP

Il test, che sarà ripetuto, da ora in poi, come da accordi con Aeronautica, Vigili del fuoco e Enac, almeno 12 volte l'anno, anche di









