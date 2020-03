Il Trapani stende la Virtus Entella al “Provinciale”

Vittoria sontuosa del Trapani di mister Fabrizio Castori, al “Provinciale”, contro la Virtus Entella dell’ex Roberto Boscaglia. I granata giocano un primo tempo da dimenticare, andando sotto nel punteggio con la sfortunata autorete di Coulibaly. Nel secondo tempo però i ragazzi di Castori entrano con un volto completamente diverso, complici gli ingressi in campo di Odjer e sopratutto di Felice Evacuo che, da vero trascinatore, ha prima trovato il gol del pareggio e ha poi fornito l’assist per il 2-1 di Pettinari che ha messo la gara in discesa per il Trapani. Nel finale i granata dilagano e calano anche il poker portandosi a casa una vittoria fondamentale.

La cronaca

La prima conclusione del match è del Trapani al 16′ con Grillo che prova il mancino da fuori, pallone che termina a lato. Al 23′ però l’Entella passa in vantaggio …









