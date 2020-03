Il sale di Trapani donato come porta fortuna al pilota della Ferrari Charles Leclerc

Il sale nostrano, estratto dalle saline di Trapani e Paceco come porta fortuna per la stagione 2020 della Ferrari di Formula 1 e de suo pilota Charles Leclerc.

Si sa nello sport si cerca spesso l’aiuto della buona sorte e ci si affida anche alla scaramanzia e ai porta fortuna. Il presidente della Scuderia Ferrari Club di Trapani Carmelo Martinico, assieme ad alcuni soci del club hanno partecipato alla seconda sessione di test precampionato a Barcellona e Martinico ne ha approfittato per donare al giovane pilota monegasco della Ferrari, un po’ di sale trapanese, spiegandogli del potere “scaramantico” che i trapanesi gli attribuiscono.

Già lo sorso anno Martinico aveva regalato un po’ di sale al numero uno della Rossa in pista Mattina Binotto. Speriamo che quest’anno possa portare davvero fortuna.









