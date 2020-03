Il Fulgatore abbatte i suoi stessi record in attesa della Promozione

E’ ormai scattato il countdown in casa Fulgatore al salto di categoria in Promozione. Mancano sei giornate al termine di una stagione straordinaria della società del presidente Francesco Gammicchia che conserva un margine importante sulla seconda classifica, il Città di Carini. +12 i punti di vantaggio per quello che è già un campionato da record per i fulgatoresi: con la vittoria di ieri contro il Borgo Cià per 2-1, il Fulgatore ha incrementato il proprio bottino di successi consecutivi, ora a 10. Un risultato migliorato rispetto alla stagione 2016/17 quando le partite vinte si fermano ad 8 di fila.

In gol Iovino e Di Maggio, dopo il momentaneo pari di Incalcaterra. E’ stato però un Fulgatore non esaltante quello visto Domenica ma che lascia la sensazione che, anche quando non sia al meglio, riesce comunque a portare a casa l’intera posta in palio. Segno di …









Leggi la notizia completa