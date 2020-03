Il coronavirus spiegato bene: che cos’è, come si riconosce, come si combatte

Coronavirus: ecco alcune informazioni chiare e semplici, che descrivono esattamente che cos’è il virus, come si trasferisce da una persona all’altra e come può essere neutralizzato nella vita di tutti i giorni.

L’infezione da corona virus non provoca raffreddore con naso sgocciolante o tosse catarrosa ma tosse secca e asciutta: questa è la cosa più semplice da sapere.

Il virus non resiste al calore e muore se esposto a temperature di 26-27 gradi: quindi consumate spesso durante il giorno bevande calde come the, tisane e brodo, o semplicemente acqua calda: i liquidi caldi neutralizzano il virus e non è difficile berli.

Per chi può farlo, esponetevi al sole.

1. Il corona virus è piuttosto grande (diametro circa 400-500nanometri) quindi ogni tipo di mascherina può fermarlo: non servono, nella vita normale, mascherine speciali.

Diversa è la situazione dei medici e dei …









