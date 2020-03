Il blitz al canile di Marsala. Ecco le condizioni dei cani, tra denunce e polemiche

Al canile municipale di Marsala, struttura che può ospitare fino a 190 cani, è arrivato ieri mattina per una ispezione Enrico Rizzi, capo della segreteria del P.A.E, Partito Animalista Europeo, insieme al presidente della Lega del Cane di Trapani e coordinatore regionale Antonino Giorgio.

Tanti i disservizi denunciati in un apposito video ma soprattutto le carenze igienico sanitarie e il sovraffollamento.

Rizzi aveva già chiesto il 27 febbraio l’intervento dei Nas, che con molta probabilità chiamati in causa interverranno nei prossimi giorni.

Nella giornata di ieri sono state documentate con un video le condizioni in cui sono costretti a vivere i cani, i loro box spesso più piccoli del dovuto, pieni di feci, arrugginiti, con gli abbeveratoi pieni di acqua putrida, il verde pubblico non curato.

Una struttura abbandonata al suo declino.

Il responsabile comunale, raggiunta la struttura, ha affermato ad alta voce …









