Elettrodomestici a prezzi shock, la truffa scoperta dai finanzieri

Giravano per le campagne e paesi della Sicilia, con autotreni e furgoni di grosse dimensioni e proponevano in vendita elettrodomestici delle più note case produttrici internazionali. Questi commercianti garantivano la genuinità e qualità di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e altri apparecchi vendendoli in modo itinerante come “nuovi” a prezzi altamente concorrenziali. Rispetto ai prezzi normalmente praticati la percentuale di sconto si aggirava attorno al 60/70%.

Ovviamente, la brutta sorpresa l’hanno avuta gli sprovveduti acquirenti che, ignari della truffa, acquistavano elettrodomestici taroccati e con classi energetiche non reali. La Guardia di Finanza di Nicosia stava monitorando da diversi giorni gli spostamenti dei “competitivi” venditori.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di un significativo numero di elettrodomestici, per un valore di circa 150 mila euro, nonché del denaro contante e la conseguente denuncia dei 4 persone per ricettazione e vendita di prodotti industriali …









