E’ morto Giuseppe Di Pasquale, il “ciuraro” di Trapani

E’ morto il “ciuraro” di Trapani: Giuseppe Di Pasquale. Aveva 66 anni. Fioraio molto noto, era un appassionato della Processione dei Misteri, e per anni aveva curato gli addobbi floreali del gruppo della “Deposizione” (Ceto dei Sarti).

Titolare del negozio “La flora giapponese”. Lascia due figli.

“Fare il ‘ciuraro’ – ricorda sui social una sua conoscente – significa essere vicino alle persone in momenti importanti: matrimoni, anniversari, una volta si sapevano le date dei santi perché si regalavano i fiori per gli onomastici, portare fiori in una città come Trapani significa portare bellezza, fare le nottate per preparare i misteri , ciao “ciuraro” Giuseppe”.









