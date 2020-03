Cristina Mistretta ed Emanuele Sammartano hanno portato l’evento Silent Emotion al Parco Archeologico di Selinunte

Quando sport e cultura vanno a braccetto il binomio diventa vincente e cosi ancora una volta Cristina Mistretta ha colto un importante successo. Domenica scorsa presso il parco Archeologico di Selinunte, in occasione della giornata di apertura al pubblico che è la prima domenica di ogni mese, Cristina Mistretta ha organizzato il Silent Energy Experience Selinunte 2020

con la collaborazione di Emanuele Sammartano responsabile marchio SILENT.

“Questo format è stato ideato da me grazie a Silent Emotion ed in Italia sono l’unico Ambassador- afferma Sammartano- Utilizziamo le uniche cuffie con design made in Italy “le Butterfly”.

Silent Emotion significa vivere momenti unici in posti ricchi di storia e di fascino, oppure immersi nella natura con grande rispetto per i siti perché avviene tutto in silenzio grazie alle cuffie.

E cos il parco Archeologico si è trasformato in una emozione indimenticabile per tutti coloro …









Leggi la notizia completa