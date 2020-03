Coronavirus: Ryanair taglia un quarto dei voli in Italia

Ryanair cancella fino al 25% dei voli italiani a breve raggio dal 17 marzo all’8 aprile. La decisione è stata notificata ai passeggeri. La scorsa settimana, Ryanair ha registrato un calo significativo delle prenotazioni per il periodo compreso tra fine marzo ed inizio aprile, quale conseguenza del Covid-19. Vi è stato anche un significativo aumento dei no-show da parte dei passeggeri, in particolare in partenza dall’Italia e su voli nazionali (gente cioè che, pur avendo il biglietto, non si è presentata al gate).

La compagnia, specifica in una nota, non si aspetta che queste cancellazioni avranno un effetto sull’esercizio che chiude a fine marzo 2020. Tuttavia, ritiene che sia troppo presto per valutare gli impatti del coronavirus sui conti 2021.

Ryanair continuerà a monitorare le prenotazioni attentamente e continuerà a essere «flessibile per rispondere alla situazione», si continua nella nota del vettore, nella quale si specifica









