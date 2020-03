Castelvetrano.  Una scuola sempre più…innovativa!)

Ancora un successo per l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”!

Dopo il superamento della prima selezione provinciale del Concorso Nazionale Premio Scuola Digitale per l’anno scolastico 2019 – 2020 bandito dal MIUR, arriva anche il Certificate of Excellence in Coding Literacy riconosciuto alla scuola per i numerosi eventi realizzati in occasione della CodeWeek 2019 e per il gran numero di alunni coinvolti nei tre ordini di scuola, successi tutti che confermano il nostro Istituto tra le eccellenze di quelle scuole che al passo con i tempi sono in grado di promuovere percorsi didattici innovativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Coding, ormai da alcuni anni entrato sempre più a far parte delle attività didattiche, ha visto, anche in quest’anno scolastico, i nostri alunni impegnati in due importanti momenti formativi comuni a scuole di tutto il mondo: Codeweek, nella settimana dal 5 …









