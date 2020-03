Il cadavere di un uomo, di cui ancora non si conosce l’identità, è stato trovato questa mattina nei pressi della foce del fiume San Bartolomeo, al confine tra i territori di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Sul posto subito dopo il ritrovamento del corpo sono arrivati sia i poliziotti del commissariato che i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte.









