Caserta. Indagata dipendente dell’Agenzia delle Entrate: “Soldi per evitare le sanzioni”

Nella mattinata odierna, alla conclusione d’indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno notificato l’Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari e nomina del difensore d’ufficio e comunicazione all’indagato informazione di garanzia” ad una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate e ad altri due soggetti, ritenuti responsabili dei reati di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e “rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio”.

Le indagini hanno consentito di documentare un complesso e consolidato sistema delittuoso in seno al quale la Funzionaria dell’Agenzia delle Entrate di Caserta, STELLATO Teresa, con la collaborazione di MARTINO Saverio, induceva i soggetti destinatari di controlli di natura fiscale a versarle somme di denaro per eludere le sanzioni previste per le …









