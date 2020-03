Al campionato PGS provinciale libera femminile domina l’Asd Non Solo Vela

Terminato il girone d andata del campionato provinciale di pallavolo libera femminile. Ancora imbattuta la formazione Asd Non Solo Vela guidata da Francesca Isoldi e Margherita Lipido: un primato netto, amplificato dai zero set persi fino ad ora e che la dice lunga sull’andamento di un team ben rodato e organizzato. In seconda posizione, a seguire, l’Erice Entello allenata da Cristina La Commare. E poi ancora, la Rosmini di Andrea Gianno, l’Entello Volley di Piervito Vulpetti, la Real Indipendence di Francesca Fugallo e l’Asd Europea di Giacomo D’Angelo.

Occhi puntati adesso al girone di ritorno che è ai nastri di partenza. Passate le festività carnevalesche si tornerà in campo per un torneo da vivere tutto d’un fiato, al termine dei quali ci saranno i play off, utili per decretare il titolo di campione provinciale. La …









