Aeroporto di Birgi, la Giunta Di Girolamo replica alle accuse di Ombra (Airgest)

“Dispiace tanto ricevere accuse prive di fondamento da parte di chi, da tempo, è al corrente degli sforzi compiuti dal Comune di Marsala per accelerare la stipula del contratto con Alitalia. Con fermezza rispediamo al mittente le osservazioni mosse dal presidente dell’Airgest, ritenendole incomprensibili, pretestuose e che – di fatto – negano le assunzioni di responsabilità di cui questa Amministrazione si è fatta carico al solo fine di promuovere l’economia dei territori che, come Marsala, legano il loro sviluppo anche al rilancio della stazione aeroportuale Vincenzo Florio”.

Lo afferma il sindaco Alberto Di Girolamo in replica al dr. Salvatore Ombra che, nella qualità di presidente dell’Airgest, ha accusato il Comune di Marsala della mancata sottoscrizione del contratto con Alitalia, affermando in una nota pubblicata sul suo profilo social “tutto ciò trovo sia semplicemente vergognoso …









Leggi la notizia completa