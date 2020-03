Sono 2036 le persone che in Itaia hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Di queste, 52 sono decedute e 149 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 1.835. Le Regioni coinvolte sono 15, più la provincia autonoma di Bolzano. I tamponi effettuati sono stati 23.345. Le persone guarite in Italia sono 149, i deceduti 52. Il numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto superiore di sanità avrà stabilito la causa effettiva della morte. In Sicilia i contagiati sono 7.

A Roma e provincia, dove un poliziotto è risultato positivo, sono 12 al momento i casi di Coronavirus accertati. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai guarita, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, …









