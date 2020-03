Valderice, prende forma il nuovo centro sportivo di Misericordia

Procedono a ritmo serrato i lavori di rifacimento del campo di Misericordia, a Valderice. In un periodo storico in cui si lamenta (ragionevolmente) la quasi totale assenza di strutture sportive, ecco che l’amministrazione comunale valdericina va contro tendenza. I lavori sono iniziati nel 2018; ad oggi è stato rifatto il campo, ora in erba sintetica. La consegna del nuovo centro sportivo dovrebbe essere fissato per il prossimo Giugno: attesi gli interventi alle torri faro, alla tribuna coperta che ospiterà più di 600 unità. Verranno rimessi in funzione anche gli spogliatoi; rifatte anche le cabine del campetto di calcio a 5, attiguo al campo a 11.

La redazione di PrimaPaginaTrapani ha intercettato telefonicamente il Presidente dell’Asd Valderice Calcio 2013, Giuseppe Messina: «Quello che si sta concretizzando è un avvenimento di importanza assoluta per il paese di Valderice. Non vediamo l’ora che il Valderice ritorni nella propria …









