Trapani, l’uomo con l’auto contro i dissuasori in Piazza Vittorio. Ecco chi è

Ha fatto molto discutere il video pubblicato ieri, domenica 1 Marzo, da Tp24. Si tratta di un video, ripreso il giorno prima da alcuni ragazzini, che riprende un uomo, alla guida di una Citroen rossa, in Piazza Vittorio, a Trapani, zona chiusa al traffico.

L’uomo ha trascinato con se un dissuasore, e sbatte ripetutamente con l’auto contro una fioriera e un altro dissuasore, prima di uscire … in contro senso.

L’uomo alla guida è un anziano, trapanese, di 80 anni, F.S., che soffre di diabete. Proprio per un picco glicemico ha perso lucidità, ed è stata pare la prima volta, perchè si tratta di una persona, per il resto, del tutto autonoma. Da qui la sua guida “pazza” con l’auto, che per fortuna non ha portato ulteriori danni (i dissuasori, tra l’altro, sono stati già ripristinati). La famiglia dell’anziano ha appreso di quello che il congiunto aveva combinato …









