Trapani, la querela di Fazio a Bologna. Riprende il processo per diffamazione

Oggi, lunedì 2 marzo, si diene dinnanzi al Tribunale di Trapani la seconda udienza del processo Bologna- Fazio.

L’ex editore di Tele Scirocco è imputato del reato di diffamazione. Era stato querelato ad ottobre del 2017 per alcune frasi di un articolo, pubblicato sul suo blog, dal titolo “Lando è’ … ” in cui avrebbe espresso giudizi denigratori della reputazione personale dell’ex deputato regionale ed ex sindaco di Trapani, Girolamo Fazio.

Peppe Bologna, difeso dall’avvocato Gino Bosco, nel corso della prima udienza, svoltasi il 13 gennaio scorso, aveva presentato una lista di testi ed un corposo elenco di documenti a suo sostegno. Sarà, lunedì, il giudice Cicorella a pronunciarsi circa l’ammissibilità di testi e parte civile.









