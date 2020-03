Tenta di violentare un’allieva. Arrestato insegnante di ballo a Mazara del Vallo

La polizia a Mazara del Vallo ha arrestato, ai domiciliari, un presunto pedofilo, un insegnante di ballo. L’accusa per l’uomo è di adescamento di minori, pornografia minorile e corruzione di minorenne.

A denunciarlo è stata proprio la ragazzina, che frequentava un suo corso. L’uomo, su WhatsApp le ha chiesto esplicitamente di fare sesso, inviandole immagini e foto. Poi, ha tentato di avere un rapporto con lei.

Ecco il comunicato della polizia.

Nella serata del 25 febbraio scorso, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emanata dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minori, pornografia minorile e corruzione di minorenne. Il magistrato, al momento, non ha ritenuto sufficienti i gravi indizi di colpevolezza in merito alla tentata …









