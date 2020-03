Sicilia: fondi sottratti all’Isfordd, i giudici restituiscono parte dei conti sequestrati

Restituito un terzo della somma dei 500mila euro sequestrata all’ex deputato dell’ARS Toni Rizzotto e ad Alessandro Giammona, indagati per perculato. Secondo la Procura di Palermo avrebbero sottratto somme che erano destinate all’Isfordd, l’Istituto di formazione per disagiati e disadattati sociali. Con la decisione presa dal Tribunale del riesame, restano sequestrate 180mila euro.

I giudici hanno confermato il sequestro da 32.500 euro a Rizzotto, ma hanno annullato quello legato alla presunta sparizione di altri 456 mila, di cui è accusato lo stesso Rizzotto in concorso con Giammona. Per quest’ultimo, invece, il tribunale ha deciso di ridurre la somma a soli 147 mila euro.











Leggi la notizia completa