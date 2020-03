Sfida Venuti – Villabuona per la segreteria del Pd in provincia di Trapani

Presentate le due candidature alla segreteria del Partito Democratico in provincia di Trapani, si tratta di Valentina Villabuona e di Domenico Venuti.

Entrambi hanno raccolto il 10% delle firme tra gli iscritti al partito, necessarie per poter depositare la mozione.

Sia Villabuona che Venuti provengono dall’area di Baldo Gucciardi, per vari dissapori le strade si sono separate e la Villabuona ha scelto di dedicarsi ai territori insieme al segretario uscente Marco Campagna.

Venuti, sindaco della città di Salemi, prima delle elezioni amministrative, che lo hanno visto rieletto al secondo mandato, aveva deciso di rimettere le cariche dirigenziali del partito ma non la tessera, una mossa funzionale alla sua elezione a sindaco, in considerazione del periodo non fertile che vivevano i dem.

Ha depositato la sua mozione Venuti, che tra gli altri è stata firmata anche da Francesco Brillante, prima vicini, poi lontani, ora di nuovo vicini.

Venuti parla …









Leggi la notizia completa