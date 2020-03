Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi adotta un cane

Adottare un cane randagio a Castellammare del Golfo da oggi conviene: perché per chi decide di portare a casa un cane saranno previste corpose riduzioni sulla tassa per i rifiuti fino a 365 euro annui per un massimo di tre anni.

L’incentivo è stato stabilito tramite apposito regolamento proposto dall’amministrazione comunale e votato all’unanimità dal consiglio comunale presieduto da Mario Di Filippi. E chi vorrà potrà anche adottare a distanza un amico animale che si trova in un canile. In questo caso non è prevista la riduzione della tassa sui rifiuti

Per l’adozione di un cane ricoverato in un canile convenzionato nei prossimi giorni, dopo l’entrata in vigore del regolamento, gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune, tramite la polizia municipale.



«Lo scopo del regolamento è l’incentivazione dell’adozione dei cani abbandonati e randagi …









