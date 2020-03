Regione, la Giunta Musumeci proroga ancora i dirigenti generali

La giunta Musumeci ha prorogato la scadenza degli attuali vertici dirigenziali della Regione per altri 15 giorni. Era stato lo stesso presidente Musumeci, a fare intendere lo slittamento dei termini a margine di una delle conferenze stampa tenute nei giorni scorsi. Gli impegni per fronteggiare i casi di Coronavirus in Sicilia avevano avuto il sopravvento sulla normale routine amministrativa e sulla valutazione dei requisiti dei dossier sul tavolo del presidente.

Una prima proroga era arrivata a metà febbraio. Il bando del dipartimento alla Funzione pubblica di metà gennaio scadeva il 3 febbraio. In particolare per l’ufficio legislativo e legale e per quattro dipartimenti (Bilancio-Ragioneria generale, Finanze, Agricoltura e formazione professionale), il governo aveva disposto requisiti maggiori per potere accedere all’incarico: si ricorrerà agli esterni se nessuno degli interni avrà i profili richiesti.









