Petrosino, progetto di mobilità internazionale “Erasmus Plus” all’Istituto “Nosengo”

Dal 16 al 23 febbraio, nove studenti delle classi terze di scuola secondaria I grado, le docenti Vita Giordano (Coordinatrice Erasmus+ della scuola), Simona Marino e Giusy Aiello (referenti del progetto) dell’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino hanno visitato Porto in Portogallo, nel secondo incontro internazionale nell’ambito del progetto KA2 “Fighting Cyber bullying with some Blue, Used, Old and New Actions”, del programma europeo “Erasmus Plus”.

È stata la seconda mobilità internazionale del progetto, dopo Petrosino, in Italia.

Il progetto di mobilità internazionale è frutto del partenariato strategico guidato dalla scuola “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, e che coinvolge altri quattro istituti scolastici europei, Szkola Podstawowa Nr 159 Siostr Urszulanek U. Rz di Cracovia (Polonia), Agrupamento de Escolas do Viso di Porto (Portogallo), Ozel Izmir Oguzhan Ozkaya Ortaokulu di Guzelbahce/ Yelki (Turchia) e l’I.S. Giovanni XXIII Cosentino di Marsala (Italia).

