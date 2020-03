Palermo. Droga nelle zone della movida, carabinieri arrestano un giovane

PALERMO – Nel fine settimana i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, S.C. 19 enne palermitano.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio e prevenzione nelle zone della “movida”, i militari hanno notato una persona che si aggirava con fare sospetto tra i vicoli.

Nella successiva perquisizione, estesa anche a due magazzini nella diponibilità del medesimo in via Cassari, quartiere Cala, sono state rinvenute 60 dosi di cocaina e 34 di hashish pronte per essere spacciate oltre a 650 euro circa ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le analisi qualitative.









