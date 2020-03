Omicidio Mirarchi, Nicolò Girgenti condannato all’ergastolo anche in appello

C’è la conferma della condanna all’ergastolo per Nicolo Girgenti. La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha condannato il bracciante agricolo marsalese alla pena dell’ergastolo per l’omicidio del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi, confermando la condanna in primo grado.

I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore generale Costanzo e delle parti civili. Girgenti è ritenuto colpevole della morte di Mirarchi. La sparatoria mortale è avvenuta il 31 maggio del 2016 in contrada Ventrischi a Marsala.

Mirarchi fu ferito a morte con un colpo di pistola, mentre con un collega l’appuntato Cammarata, era impegnato in un appostamento (volto a contrastare furti in campo agricolo) nei pressi di una serra all’interno della quale furono, poi, scoperte 6 mila piante di canapa afgana. Secondo gli inquirenti, i colpi di pistola esplosi da almeno due persone contro i due militari, sarebbero stati sette.











