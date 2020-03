Marsala, siringhe in strada e sul marciapiede di via Giulio Anca Omodei

Dopo quelle al lungomare Salinella o in piazza Caprera, questa volta è una via del centro di Marsala, la via Giulio Anca Omodei, ad essere luogo di abbandono di siringhe. E così, sui marciapiedi della città o nelle strade, sempre più spesso ci si imbatte in questo “spettacolo” poco gratificante e pericoloso per i più piccoli.

“Volevo mostrarvi queste foto scattate in via Omodei a Marsala, di fronte al parcheggio comunale – ci scrive la nostra lettrice Giusi -. Come si vede dalle foto ci sono ben cinque siringhe usate, e, purtroppo, è abbastanza frequente. Si parla tanto di controlli su tutto il territorio – conclude Giusi – ma dove sono?”.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









Leggi la notizia completa