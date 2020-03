Marsala, domenica 8 marzo l’evento “PlasticOnde – Ridiamo il mare al mare”

La Tavola di Mozia dei Fratelli della Costa, associazione da più di 60 anni è presente sul territorio con eventi volti ad abbracciare il mare, in collaborazione con gli enti locali e le più importanti associazioni ambientaliste, ha organizzato per domenica 8 marzo “PlasticOnde – Ridiamo il mare al mare”, una giornata volta alla sensibilizzazione dell’inquinamento del mare e dei nostri litorali.

L’appuntamento è alle ore 10, alle Saline Ettore e Infersa di Marsala, per poi dirigersi verso le coste dello Stagnone da ripulire da tutto ciò che non appartiene al mare ma che dal mare proviene.











