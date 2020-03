Marsala “bella fitusa”, il degrado e i rifiuti abbandonati al porto

I lavori del porto di Marsala come sappiamo sono ancora bloccati. Non partono quelli della MYR, che dovevano iniziare già da tempo e ci vorrà ancora un po’ per quelli di messa in sicurezza programmati dalla Regione. Intanto l’area portuale è sempre più in stato di abbandono e lungo il molo curvilineo, ad esempio, e nelle altre strade che si affacciano sul porto si trovano diversi cumuli di rifiuti abbandonati.

Per Marsala “bella fitusa”, il nostro lettore Antonino ci ha inviato delle foto e un breve video che potete vedere qui sotto, che mostrano qual è la situazione attuale, con ogni genere di rifiuti, dai sacchetti agli elettrodomestici in disuso.

“Ecco la situazione di degrado all’interno del porto a causa di alcuni cittadini incivili – ci scrive Antonino -. Spero che la mia segnalazione serva a prendere provvedimenti affinché tutto ciò non accada …









