Lo scienziato marsalese Guido Zichittella ricevuto al Comune

Su invito dell’Amministrazione Di Girolamo, è stato ricevuto a Palazzo Municipale il giovane scienziato marsalese Guido Zichittella.

A lui, il vicesindaco Agostino Licari ha tributato parole d’encomio per il brillante e prestigioso percorso scientifico che lo vede attualmente impegnato, quale ricercatore, all’ETH di Zurigo. Qui – dove ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato in Ingegneria chimica, dopo la triennale al Politecnico di Milano – Zichittella sta svolgendo uno studio sull’utilizzo del gas naturale quale elemento da cui estrarre le molecole di base comunemente usate dall’industria chimica per la produzione di svariati prodotti. Assieme al vicesindaco Licari, alla consegna della Targa Città di Marsala a Guido Zichittella – inserito dalla rivista Forbes “tra i 30 giovani innovatori d’Europa” – erano presenti gli assessori Clara Ruggieri e Rino Passalacqua.









