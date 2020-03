L’impegno del 2° Circolo Didattico R. Settimo : insieme per un Internet migliore!

Nei giorni scorsi è svolto il “Safer Internet Day“, evento mondiale per la sicurezza in Rete, un momento di riflessione, rivolto soprattutto ai più giovani, sull’uso consapevole della Rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per renderla un luogo positivo e sicuro.

“Together for a Better Internet” è il titolo scelto per l’edizione del 2020 : gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria hanno partecipato attivamente e con entusiasmo ad un percorso formativo che li ha visti protagonisti attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione, realizzazione di attività, produzione di materiali, dibattiti.

Dal cyberbullismo al social networking: gli studenti, insieme ai loro insegnanti, per tutta la settimana, hanno affrontato le questioni attuali che influenzano soprattutto i giovani utenti online.

Internet è uno strumento potente con enormi opportunità di apprendimento, miglioramento delle …









