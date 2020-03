La Corruzione al Comune di Palermo e le dichiarazioni del boss Filippo Bisconti

L’inchiesta per corruzione al Comune di Palermo è al centro delle dichiarazioni rese da Filippo Bisconti, imprenditore edile, e ritenuto dagli inquirenti capo del mandamento di Misilmeri-Belmonte Mezzagno. Arrestato per associazione mafiosa il 4 dicembre 2018 nell’inchiesta Cupola 2.0, il boss, oggi collaboratore di giustizia, ha raccontato agli inquirenti circostanze e dinamiche interne agli uffici tecnici comunali, riferendo in particolare gli interessi coltivati per anni dai dirigenti comunali Li Castri e Monteleone e dall’architetto Fabio Seminerio.

E sarebbe stato proprio quest’ultimo a rivelare a Bisconti i suoi interessi sull’edificazione di una ex zona industriale.

“Una volta – ha rivelato il collaboratore di giustizia – con Fabio Seminerio stavamo andando a Baida assieme e passando di là, parlo un 3 anni fa, qualcosa del genere, andavamo a Baida, io ero con lo scooter, passando di là dico ‘bel cantiere qua, …









Leggi la notizia completa