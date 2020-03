Il magistrato, al momento, non ha ritenuto sufficienti i gravi indizi di colpevolezza in merito alla tentata violenza sessuale aggravata nei confronti di una allieva di uno dei suoi corsi di ballo

L'articolo Insegnante di ballo arrestato per pornografia minorile e adescamento di minori sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









