Innovazione didattica. Il Liceo “Pascasino” di Marsala vola in Francia

Il Liceo Pascasino vola in Francia per confrontarsi con altri Paesi europei sull’innovazione didattica

Si è svolta in questa settimana la mobilita’ di un gruppo di studenti, docenti e del Dirigente scolastico del Liceo Pascasino in territorio francese grazie ad un progetto Erasmus plus Ka2, Wander with wonder, che vede coinvolti nella partnership anche la Lituania e l’Estonia.

I giovani, nel corso di questa settimana, si sono confrontati presso il College Aime Cesar della città di Etang Salè (La Reunion), sulle nuove tecnologie e sul loro uso intelligente per la didattica curriculare, hanno conosciuto i sistemi formativi dei Paesi coinvolti e hanno studiato il territorio, gli usi e i costumi.

Nel corso della mobilità il Sindaco di Etang Salè, la città francese che ha ospitato il progetto, ha ricevuto le delegazioni straniere e, dopo aver presentato la città, si è compiaciuto del lavoro …









Leggi la notizia completa