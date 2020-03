In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha tentato di uccidere un altro di 19

I carabinieri in Sicilia hanno arrestato un 16enne per tentato omicidio di un 19enne.

La scorsa notte quattro giovani, due fratelli di San Cono (uno è la vittima, l’altro è un quindicenne), hanno avuto una furibonda lite con due minorenni, il 16enne arrestato che, spalleggiato da un 17enne, al termine della lite ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico e ha colpito alla schiena il 19enne per poi fuggire via.

Nel giro di poche ore, i carabinieri hanno messo fine alla fuga del 16enne rintracciandolo a casa sua dove sono stati trovati un coltello a serramanico e una felpa intrisa di sangue.

Altri militari hanno eseguito una perquisizione in casa dell’altro mirabellese, il 17enne, dove sono stati trovati altri due coltelli a serramanico.

Il 19enne ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piazza armerina (En) dove i medici lo hanno …









