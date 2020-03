I carabinieri al canile di Marsala. Rizzi: “Sporco e sovraffollato”

“Il canile comunale di Marsala è sovraffollato”. Lo denuncia l’animalista Enrico Rizzi che nei giorni scorsi ha invitato le autorità ad effettuare un sopralluogo presso la struttura di contrada Ponte Fiumarella.

E questa mattina sono arrivati i carabinieri presso il Canile municipale per i controlli. Secondo quanto denuncia Rizzi nella struttura ci sarebbero circa 280 cani, tanti di questi cuccioli, “molti chiusi finanche dentro le stanze degli uffici”, quando la struttura ne potrebbe ospitare 190.

Nella sua lettera ai Nas di Palermo, Rizzi aveva denunciato che “il canile verserebbe in una grave situazione igienico sanitaria a causa di “discussioni” che sarebbero tuttora in corso tra il veterinario responsabile della struttura comunalee gli operai che si occupano delle pulizie dei vari box che ospitano gli animali. Questi ultimi avrebbero lamentato la grave situazione del canile con lo stesso medico veterinario”.

Rizzi con una …









