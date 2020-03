Gran Prix “Kinder Joy Of Moving” under14: le giovani leve del Circolo Schermistico Mazarese brillano e convincono

E’ calato il sipario a Sulmona sulla due giorni dedicata alle gare a squadre di sciabola previste dal Gran Prix “Kinder Joy of Moving” under14.

Nonostante tutto il clamore mediatico di questi ultimi giorni la compagine del Circolo Schermistico Mazarese, sempre determinata ad onorare tutto il calendario Federale, si presentava sulle pedane Umbre con 2 squadre che, per la prima volta, affrontavano una competizione per Team.

Il primo giorno di gara sono scese in pedana le atlete della categoria Ragazze/Allieve con Sara Arena, Morena Pignoli e Martina Scaletta. Una fase iniziale ai gironi ben disputata e che vedeva le nostre ragazze piazzarsi al 5^ posto della classifica provvisoria. Il match per l’accesso in semi-finale vedeva le mazaresi contrapporsi al Club Scherma Napoli. Un assalto tra due squadre ben organizzate e di importante valore tecnico. Al termine del match ad aver la meglio è stata la compagine …









Leggi la notizia completa