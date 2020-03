Giornata internazionale della donna al Museo Lilibeo di Marsala

Domenica 8 marzo, il Parco archeologico Lilibeo-Marsala partecipa all’iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la Festa della donna, con ingresso gratuito per le donne nei siti culturali.

Nell’aderire all’iniziativa e per evidenziare il ruolo della donna nella società antica, in collaborazione con la FIDAPA e il CENTRO DANZA TERSICORE, il Museo promuove, alle ore 18.00, una performance di danza contemporanea, con la coreografia di Elisa Hari, eseguita dai danzatori del Centro Danza Tersicore di Marsala.

La pièce di danza contemporanea, creata appositamente per la Venere pudica, esposta al Museo Lilibeo, partendo dalle suggestion del mito classico di Venere come dea della bellezza e dell’amore, vuole raccontare in chiave simbolica, con il linguaggio proprio della danza, quell’universo femminile fatto di fascino e di magia ma anche di fragilità e insicurezza.

