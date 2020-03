Federazione Siciliana del New Jersey: La Sicilia resta sempre tra le mete turistiche consigliate da N.Y.Times e Forbes

ITALIA SUPERERA’ BRUTTO MOMENTO E LA SICILIA RESTA SEMPRE TRA LE METE TURISTICHE CONSIGLIATE DA NEW YORK TIMES E FORBES, IL SETTE MARZO NEGLI USA PREMIO SPECIALE A TONY DI PIAZZA

PALERMO – “L’epidemia da coronavirus presto sarà per l’Italia solo un brutto ricordo. L’Italia e la Sicilia ce la faranno a superare questo momento e l’Isola più bella del mondo tornerà ad essere la meta turistica preferita dagli americani così come hanno consigliato due prestigiose testate, New York Times e Forbes”. Lo afferma Sarah Salamone, presidente delle Federazione Siciliana del New Jersey. Nelle scorse settimane proprio la Federazione Siciliana del New Jersey aveva promosso a Garfield (NJ) un evento finalizzato alla promozione turistica della Sicilia al quale aveva preso parte anche il presidente della Regione Nello Musumeci. Presente al meeting anche il console …









