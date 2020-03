Erice, rinviato l’incontro con lo scrittore Giuseppe Lupo

Il previsto incontro con Giuseppe Lupo, scrittore e saggista nonché docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano, inserito nell’ambito della rassegna culturale promossa dall’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, programmato per l’11 marzo, è stato rinviato, nell’ambito delle misure precauzionali per l’emergenza Coronavirus, con data da destinarsi, alle prossime settimane.

L’autore, già ospite della scuola il 28 e il 29 novembre dello scorso anno, quando presentò il romanzo “Gli anni del nostro Incanto”, doveva tornare tra nove giorni per presentare il suo nuovo lavoro di successo dal titolo “Breve storia del mio silenzio”, edito da Marsilio. L’Istituto diretto dalla dirigente scolastica Pina Mandina comunicherà nel giro di poco tempo la nuova data dell’Incontro con l& …









